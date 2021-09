Kompany rend hommage à Al-Dakhil : "Chapeau de l'aligner"

Lui qui souligne souvent la jeunesse de ses propres joueurs ne pouvait que compatir à la mésaventure de Amin Al-Dakhil.

Avant de quitter la salle de conférence de presse, Vincent Kompany a tenu à adresser quelques derniers mots pour rendre hommage à Amin Al-Dakhil (19 ans) et à Mbaye Leye, qui aligne la jeunesse liégeoise.

"En tant que défenseur central, je sais que ce genre d'erreur fait mal. Mais comme je l'ai dit et répété pour notre propre situation, quand on aligne des jeunes, on sait que ça va arriver", souligne Kompany. "On peut parfois être tenté d'aligner un joueur moins prometteur mais qui amène plus de sécurité à court terme. Mais un joueur comme Al-Dakhil, auquel je souhaite une grande carrière et même les Diables Rouges un jour, rapportera bien plus au club à terme".

© photonews

Vincent Kompany ne peut donc qu'encourager le Standard dans cette voie. "Chapeau à Mbaye d'oser aligner ces jeunes. C'est quelque chose qui rapportera gros au club à terme, mais en attendant, il arrivera que cela se paie sur le plan sportif avec ce genre d'erreurs de jeunesse", regrette-t-il. Al-Dakhil appréciera ces mots de soutien de la part du coach adverse, mais surtout de la part d'un défenseur d'expérience comme Kompany.