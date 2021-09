La justice espagnole met un coup de pression à l'UEFA

La Super Ligue laisse des traces en Espagne.

La bataille continue entre les membres toujours impliqués dans le projet de la Super Ligue, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, et l'UEFA. Face à la possibilité de s'exposer à des poursuites juridiques, l'instance européenne a suspendu les procédures disciplinaires contre les trois cadors en juin dernier. Cependant, elles n'ont pas été annulées... Et il s'agit d'un sérieux problème pour la justice espagnole !

Ainsi, le juge Manuel Ruiz de Lara, du 17e tribunal de commerce de Madrid, a mis un énorme coup de pression au président de l'UEFA Aleksander Ceferin : le Slovène doit mettre officiellement un terme à cette procédure ou il sera poursuivi. "L'UEFA n'a prouvé en aucune manière qu'elle a procédé à l'annulation des procédures disciplinaires ouvertes contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin", a déploré le magistrat pour le quotidien AS. Ceferin a visiblement 5 jours pour agir...