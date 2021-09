Youri Djorkaeff : "Les gens détestent le PSG"

Malgré la présence de stars mondiales dans son effectif, le Paris Saint-Germain n'est pas le club le plus apprécié en France.

Youri Djorkaeff a confié au quotidien El Pais que le PSG était détesté en France. "Le PSG est un club jeune, c'est vrai, mais il a un vrai ADN. C'est un bon endroit pour jouer au football. Car quand tu joues pour le PSG, tu te bats contre le reste de la France. Les gens détestent le PSG", a expliqué l'ancien Parisien au journal espagnol.

"L'Espagne est partagée entre le Real et le Barça. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas pour Marseille ne les détestent pas, ils sont indifférents. Pareil pour Lyon. Mais avec le PSG, non. Et ça, c'est unique", a conclu et le champion du monde 1998.