Carabao Cup : le tableau du 4e tour est connu, gros tirage pour West Ham et Leeds United

Le troisième tour de Carabao Cup a eu lieu ce mercredi soir, et le tirage s'est déroulé dans la foulée.

Alors que West Ham United a réalisé un petit exploit en éliminant Manchester United ce mercredi au 3e tour de Coupe de la Ligue anglaise, sur un but rapide de Lanzini (et sans CR7 côté mancunien), les Hammers devront récidiver s'ils veulent aller plus loin : ils affronteront Manchester City dans ce qui sera le choc de ce 4e tour.

Chelsea, également qualifié (aux tirs au but contre Aston Villa), affrontera Southampton tandis qu'Arsenal défiera Leeds. Notons un duel belgo-belge entre Youri Tielemans et Leandro Trossard, tandis que Tottenham se rendra à Burnley. Tirage clément pour Liverpool, qui ira à Preston North End, 16e de Championship.