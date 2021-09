Samir Nasri a été marqué par Guardiola: "Lui, il s'en fout de ton nom"

L'ancien Anderlechtois a connu Pep Guardiola du côté de Manchester City et il en garde un bon souvenir.

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Samir Nasri (34 ans) est revenu sur sa carrière au moment d'officialiser sa décision de raccrocher les crampons. L'occasion pour l'ancien joueur de Manchester City d'évoquer son admiration pour Josep Guardiola, avec lequel il a travaillé un peu chez les Citizens avant de partir en prêt au FC Séville en 2016.

"Il m'a choqué. Tactiquement, c'est un génie ; j'ai travaillé avec de très grands coachs, mais lui a un truc en plus. Ça va jusqu'à l'obsession. Il connaît tout, il sait tout. Il voit des espaces et arrive à te les montrer. A Arsenal, on nous appelait le Barça d'Angleterre. Mais quand on jouait contre le vrai Barça, on n'y arrivait pas. Impossible de les presser. Je ne comprenais pas. (...) Et puis j'ai bossé un peu avec Pep et j'ai compris. Avec son organisation, tu sais où sont tes coéquipiers à chaque instant, au centimètre près. Et si tu n'es pas à l'endroit requis, il te passe un vrai savon. Il s'en fout de ton nom, de ton statut, de ton salaire : si tu n'entres pas dans son collectif, tu vas t'asseoir sur le banc", a raconté le natif de Marseille.