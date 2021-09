Trossard provoque un penalty, Brighton arrache le partage, mais loupe la tête

Brighton a pris un point à la 95e minute, mais laisse passer l'occasion de s'installer en tête de la Premier League.

Auteurs d'un solide début de saison, les Seagulls avaient un coup à jouer: Leandro Trossard et ses équipiers pouvaient profiter des faux-pas des cadors du championnat pour s'installer en tête de la Premier League.

Mais le déplacement sur la pelouse de Crystal Palace ne s'est pas déroulé aussi bien que l'espérait le Diable Rouge de Brighton. Leandro Trossard a provoqué, juste avant la pause, le penalty qui a permis à Wilfried Zaha d'ouvrir le score.

Christian Benteke est monté en seconde période et a offert à Jordan Ayew le ballon du break, mais la tentative du Ghanéen était renvoyée par le poteau. Et Brighton a privé Palace de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre grâce à Neal Maupay.

Les Seagulls évitent de justesse la défaite (1-1) et reviennent à hauteur de City, Man U, Chelsea et Everton qui partagent la deuxième place avec 13 unités. Crystal Palace perd deux précieux points et reste coincé à la 15e place avec six unités.