Thibault De Smet risque gros après son expulsion face à Eupen

Thibault De Smet a été convoqué par la Commission de Discipline. Cela signifie qu'il risque gros.

Alors que l'Union Belge a communiqué les sanctions proposées aux joueurs expulsés ce week-end, Thibault De Smet, qui a pris un carton rouge stupide pour un tacle en retard contre Eupen, a quant à lui été convoqué par la Commission de Discipline. Cela signifie qu'il risque une lourde suspension, lui qui avait déjà été expulsé cette saison face à Charleroi et était sous le coup d'un sursis.

Le parquet a en effet constaté que ce genre de gestes était "fréquent" chez De Smet, qui n'en était donc pas à son coup d'essai, et pourrait le sanctionner en conséquence. Il prendra qui plus est inévitablement le match de sursis qui planait au-dessus de lui. On ne devrait pas le revoir sur les terrains avant plusieurs semaines.