L'Anorthosis Famagouste, le club chypriote en pleine renaissance

Ce jeudi, l'Anorthosis Famagouste affrontera Gand dans le cadre de la deuxième journée de Conference League. Peu habitué de la scène européenne, le club chypriote a déjà participé une fois à une phase de groupes de la Ligue des Champions. Après plusieurs saisons compliquées, le club revit enfin.

La Conference League permet la découverte de clubs européens encore peu connus sur la carte du football. Après le club estonien du Flora Tallinn, c'est désormais les Chypriotes du Anorthosis Famagouste qui se dresse dur le chemin de Gand ce jeudi.

Suiveur du football chypriote, créateur du compte Twitter "Football Chypriote France" (à decouvrir en cliquant ici) et auteur d'un magazine très enrichissant sur le football chypriote (à lire également ici), Stéphane Meyer nous en dit plus sur ce club historique en Chypre.

"L'Anorthosis Famagouste est le troisième club le plus titré de l'île de Chypre avec 13 titres de champion et 11 Coupes de Chypre. Seuls l'APOEL Nicosie et l'Omonia Nicosie ont fait mieux. L'Anorthosis a vécu des heures difficiles en 1974 suite à l'invasion turque à Chypre. Le club a dû se réfugier dans la ville voisine de Larnaca où ils ont créé un nouveau stade dans lequel ils jouent toujours actuellement (ndlr : le stade Antonis-Papadopoulos). C'est à Larnaca et non pas à Famagouste que le club s'est reconstruit."

Une participation historique en Ligue des Champions et un nul contre... l'Inter !

En 2008, le club dans lequel a été formé le Standardman Kostas Laifis crée l'exploit en devenant le premier club chypriote à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Versé avec le Werder Brême, le Panathinaikos et le grand Inter, l'Anorthosis Famagouste terminera dernier avec six points. Le club s'illustrera notamment avec un match nul inespéré contre l'Inter 3-3.

Par la suite, le club chypriote traversera des jours plus sombres notamment suite à des problèmes financiers et sportifs. Mais en juin 2019, l'Anorthosis vit une véritable renaissance : "La direction annonce l'arrivée de Timur Ketsbaia, une ancienne gloire du club, au poste d'entraîneur. L'arrivée de Géorgien sonnera le retour de l'Anorthosis sur le devant de la scène. Le club décide de mettre en place un recrutement intelligent qui s'avère payant : il finit deuxième du championnat en 2019-2020 et remporte la Coupe de Chypre en 2020-2021", explique Stéphane Meyer.

Les joueurs à surveiller

Eliminés par le Rapid Vienne lors du 3e tour préliminaire d'Europa League, les Chypriotes parviendront finalement à se qualifier pour la première édition de la Conférence League

Ce soir, Gand va devoir s'attendre à une équipe organisée : "L'Anorthosis est une équipe prudente défensivement et qui n'hésite pas à jouer en contre. Le club s'est renforcé avec plusieurs joueurs d'expérience comme l'ancien international grec Lazaros Christodoulopoulos, l'Egyptien Amr Warda ou encore l'international irlandais Kyle Lafferty. Ces éléments offensifs peuvent faire la différence grâce à leur vitesse et leur expérience. Sur le plan défensif, le gardien Giorgi Loria est en forme. L'international finlandais Paulus Arajuuri apporte quant à lui une certaine sécurité dans le quatre arrière."

Si sur papier, Gand part favori, les hommes de Hein Vanhaezebrouck devront se montrer méfiants face à des Chypriotes en quête de leur première victoire en Conference League.