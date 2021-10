Kompany : "Bravo à Bruges pour leur victoire à Leipzig, à nous d'être à niveau"

Grosse semaine pour Bruges : après un déplacement au RB Leipzig, place au topper à Anderlecht. Vincent Kompany sait qu'il accueille une équipe de calibre européen.

L'entraîneur du RSC Anderlecht n'a évidemment pas manqué les exploits du FC Bruges en Ligue des Champions (1-2 à Leipzig). "Il faut les féliciter pour cette performance et ce résultat, d'autant que le football belge en a bien besoin à l'heure actuelle. Tant mieux pour tout le monde. On sait qu'on va devoir être compétitifs face à Bruges, c'est clair", reconnaît Kompany en conférence de presse, à deux jours d'Anderlecht-Bruges.

Bruges est favori dimanche sans qu'on puisse trouver à y redire

"Mais peu importe leur forme, nous devons nous concentrer sur Anderlecht. Ca ne changera jamais. Ce qui compte, c'est que nous atteignions notre meilleur niveau", estime-t-il ensuite. "Notre objectif est de nous mesurer aux meilleurs adversaires possibles. Une équipe capable de réaliser des performances pareilles, face au PSG de Neymar et Messi, puis d'enchaîner, ça fait d'elle le favori dimanche sans qu'on puisse rien trouver à redire".

Pas question cependant de s'avouer vaincu. "On veut voir un stade rempli, des supporters qui mettent le feu et des joueurs qui courent pendant 95 minutes si nécessaire. Sur un match, je sais que nous avons des joueurs qui ont le potentiel pour faire quelque chose de spécial face à Bruges", affirme Vincent Kompany. "C'est le plus important".