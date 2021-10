Hans Vanaken est réaliste: "Nous pouvons être heureux avec un point"

Le Club de Bruges n'a pas joué le meilleur match de sa saison ce dimanche, et Hans Vanaken le sait.

Capitaine moins en vue d'un bateau brugeois qui a lutté pour ne pas sombrer en seconde période, Hans Vanaken analysait avec lucidité la rencontre du Club de Bruges, qui a obtenu un nul (1-1) sur la pelouse du sporting d'Anderlecht.

"Nous étions venus ici pour gagner", déclare le Brugeois. "Mais un nul est correct. Nous avons, en seconde période, créé trop peu d'occasions et nous avons été mis sous pression par Anderlecht. Nous n'avions pas les hommes aux bonnes positions. Notre prestation en seconde période n'a pas été assez bonne. Avant la pause nous avons eu des occasions, c'est pour cela que je pense que le nul est correct".

Le joueur du Club rend aussi hommage au jeu d'Anderlecht: "Ils ont très bien joué. Ils ont mis la pression et étaient toujours dangereux dans le dos de notre défense. Nous en avons parlé à la pause mais l'égalisation est venue de cette manière. Nous devons apprendre à défendre de façon pour virile. Au final, on peut même être heureux avec un point quand on voit leurs dernières occasions".

Une analyse pleine de lucidité pour le Diable Rouge, qui rejoindra le groupe de Roberto Martinez ce lundi.