L'homme du match: le Néerlandais qu'on attendait moins

Dans ce Topper, tout le monde attendait Noa Lang. C'est un autre Néerlandais qui est sorti du lot.

Après la deuxième période d'Anderlecht à Ostende et la prestation de Bruges à Leipzig en Ligue des Champions, on attendait beaucoup du Topper de ce dimanche entre les deux clubs. S'il y a eu des occasions et des buts, notre homme du match est un défenseur.

Le plus correct, ce serait même de mettre sur le même pied d'égalité le duo Hoedt - Harwood-Bellis. Les deux hommes ont en effet mis dans leurs poches respectives Noa Lang et Charles De Ketelaere.

Avec la pelouse qui était détrempée, ils n'ont pas pris le moindre risque, ils ont bien empêché le Club d'avoir des occasions après la pause et cette assurance a donné des ailes au reste de l'équipe qui sentait que derrière, le coffre était fermé. De plus, les relances des deux hommes ont été parfaites, ce qui a été plus que souvent à la base des attaques d'Anderlecht. C'était donc notre duo d'hommes du match.