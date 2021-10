Marc Brys évoque son attaque et se montre sévère à l'égard d'un joueur d'OHL : "C'est faire passer son ego avant le groupe"

Marc Brys a vu son OHL dicter sa loi samedi, mais n'a pas réussi à marquer contre le Beerschot (0-0). Les attaquants ne parviennent pas à faire la différence. OHL a la troisième pire attaque de D1A pour le moment.

Comment se fait-il qu'OHL ait tant de mal à marquer des buts ? "C'est une chaîne de facteurs. Les attaquants travaillent dur. Sont-ils assez frais ? Sont-ils suffisamment utilisés ? Est-ce qu'ils ont assez d'approvisionnement pour se mettre en position de marquer ? Si la réponse à ces questions est oui, les attaquants doivent marquer", a lâché Marc Brys à l'issue de la rencontre.

Le coach louvaniste défend ses attaquants, même s'il est vrai que personne ne peut vraiment prétendre à une place de titulaire indiscutable. "Nous sommes en train de chercher. Nous avons Rezaei et Kukharevych. Sory Kaba est bien monté au jeu. Il est maintenant prêt physiquement à commencer. Aucun de ces trois-là ne sort du lot et ensuite, en tant qu'entraîneur, vous devez peser et juger en fonction des matchs."

Ce week-end, Rezaei a été préféré. "J'ai souvent choisi Rezaei. En termes de performances, l'Antwerp a été un point de bascule pour nous. Il était là et nous a donné l'opportunité de jouer un pressing plus élevé. Il n'a pas encore marqué, mais il fait beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez pas exiger les deux immédiatement. Donne-nous du temps, l'avenir montrera qui s'accouple le mieux."

© photonews

Kristiyan Malinov a vu rouge contre le Beerschot. "Je lui ai dit : soit je te remplace, soit tu te contrôles toi-même. Cela a duré jusqu'à cette action de dernière minute. C'est se mettre soi-même et son ego avant le groupe." Brys ne peut évidemment pas l'accepter. "On s'est assis ensemble pendant une semaine pour s'assurer que ce genre de choses n'arrive pas. Je l'ai déjà réprimandé après le match et je ne manquerai pas de le faire à nouveau la semaine prochaine."