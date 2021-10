Pep Guardiola : "Quel match !"

Liverpool et Manchester City se sont quittés dos à dos ce dimanche (2-2) lors de la septième journée de Premier League.

Pep Guardiola a apprécié le spectacle du côté d'Anfield. "La Premier League est le meilleur Championnat du monde. Alors oui, quel match ! Félicitations Liverpool. Les deux équipes ont été honnêtes, elles voulaient gagner, essayer et jouer, donc c'était vraiment bien", a confié le coach de Manchester City à l'issue de la rencontre.

Le technicien catalan a également souligné le caractère de son équipe qui a été menée deux fois au score. "J'ai toujours pensé, en tant que joueur et entraîneur, que la façon dont ton équipe joue en perdant est le moyen de montrer que c'est une grande équipe. La façon dont nous avons perdu à Paris (2-0) me montre que nous sommes une bonne équipe et la façon dont nous avons fait match nul ce dimanche me montre que nous sommes une bonne équipe également. C'est dans les mauvais moments qu'il faut franchir le pas. Et la façon dont nous avons joué ici en première mi-temps, d'être menés 1-0 puis 2-1 et d'être toujours là. La satisfaction est immense", a conclu Guardiola.