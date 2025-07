Un montant colossal offert par le "nouveau riche" du football anglais... et une chance pour Michy Batshuayi ?

Newcastle United veut réaliser le transfert le plus cher de son histoire et attirer Hugo Ekitike. Le club anglais a offert 80 millions, refusés par l'Eintracht Francfort jusqu'à présent.

En 2021, Newcastle United entrait dans une autre dimension en étant racheté par le PIF, le fonds d'investissement de l'état saoudien. Depuis, les Magpies ont déjà réalisé des transferts massifs : Alexander Isak pour 70 millions, Sandro Tonali pour près de 60 millions ou encore Anthony Elanga pour plus de 60 millions.

Mais cet été, Newcastle pourrait encore frapper plus fort : les Magpies ont offet, selon The Telegraph et de nombreuses autres sources anglaises, un montant de 80 millions d'euros pour Hugo Ekitike (23 ans), international français auteur de 22 buts la saison passée pour l'Eintracht Francfort.

Un montant refusé par le club allemand : Francfort ne veut pas vendre son attaquant en-dessous de sa clause libératoire, qui serait fixée à près de 100 millions d'euros. Les négociations se poursuivent, mais Liverpool est également sur le coup.

Un départ de Hugo Ekitike, pour une somme record donc, semble toutefois se profiler car alors que le mercato dure encore un mois et demi, on voit mal comment l'Eintracht Francfort pourra résister aux offres renouvelées et indécentes en provenance du football anglais.

Et c'est une bonne nouvelle, potentiellement, pour... Michy Batshuayi. Le Diable Rouge a évolué dans l'ombre d'Ekitike depuis son arrivée lors du mercato hivernal dernier, et n'a pu disputer que 10 matchs de Bundesliga (3 buts). Il aura besoin de temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du Monde...