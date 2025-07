L'Antwerp passe à la vitesse supérieure : un international prolifique dans le viseur

L'Antwerp a besoin de renforts, on le sait. Et Marc Overmars le sait aussi : il a une vieille connaissance dans le viseur.

Avec le départ de Tjaronn Chery et alors que Vincent Janssen n'est pas éternel, l'Antwerp a un grand besoin de renforts offensifs. Mukhammadali Urinboev et Gabriel David sont des paris, Geoffry Hairemans un vétéran : Marc Overmars a besoin d'un renfort dont l'apport ne fera presque aucun doute.

Cela pourrait bien être Lassina Traoré (24 ans), attaquant du Shakhtar Donetsk. Selon les informations du Laatste Nieuws, Overmars aurait noté le nom du Burkinabé qu'il a bien connu du côté de l'Ajax Amsterdam quand il y était directeur sportif.

Traoré a découvert le football européen au sein de The Future, le centre de formation ajacide, où il est arrivé en 2019 après avoir déjà fait ses armes à l'Ajax Cape Town, filiale sud-africaine du club néerlandais. Très vite, Traoré a convaincu, inscrivant 12 buts en 31 matchs.

Le buteur burkinabé a ensuite rejoint le Shakhtar Donetsk en 2021 et contrairement aux autres joueurs étrangers, il est resté au club suite à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. En 96 matchs, il a inscrit 24 buts pour le club ukrainien.

Lassina Traoré, international pour le Burkina Faso (12 buts en 28 caps) est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt, mais n'a plus qu'un an de contrat et l'Antwerp pourrait donc probablement s'en sortir pour un peu moins que cette somme.