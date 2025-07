Feyenoord tient la Pro League à l'oeil : deux joueurs, dont un talent belge, dans le viseur du 3e d'Eredivisie

Feyenoord pourrait bien faire son shopping en Jupiler Pro League. Et c'est le KVC Westerlo qui a les honneurs d'être suivi de près par le 3e d'Eredivisie.

Est-ce le fait que le stade de Westerlo, le Kuipje, ait été nommé en hommage à celui de Feyenoord (le Kuip) qui a facilité l'intérêt du club de Rotterdam pour deux joueurs campinois ? Toujours est-il que selon les informations du Nieuwsblad, Feyenoord a un oeil sur deux joueurs de Westerlo.

La piste prioritaire s'appelle Jordan Bos : l'arrière gauche australien d'origine néerlandaise est supporter de Feyenoord depuis son enfance, et a par moments impressionné en Jupiler Pro League, même si sa propension aux blessures laisse des doutes du côté de Feyenoord.

La saison passée, Bos n'a en effet disputé que 18 matchs de JPL, pour 4 buts et 3 assists - ce qui en fait l'un des backs les plus prolifiques de notre championnat. Depuis son arrivée en 2023, il a disputé 46 matchs pour 7 buts et 4 assists.

Bos ou Rommens plutôt que Meijer ?

Si Bos ne convainc finalement pas Feyenoord, le club a une alternative en tête : Tuur Rommens (22 ans), qui a en réalité profité des blessures fréquentes de Bos pour s'imposer sur le flanc gauche campinois. Rommens a disputé 40 matchs la saison passée, pour 4 passes décisives.

Rommens est également international belge U21, et espère passer un palier cet été. Formé à Genk, il fait partie de ces jeunes joueurs belges dont le plafond est assez difficile à définir et qui a peut-être un coup à jouer s'il fait les bons choix.

Feyenoord avait déjà tenté d'attirer un latéral gauche en provenance de Pro League : le club avait trouvé un accord avec Bjorn Meijer, mais le joueur du Club de Bruges a manqué ses tests médicaux et est donc resté au Jan Breydel.