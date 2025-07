Genk prévoit encore deux départs majeurs cet été, mais reste confiant !

Le KRC Genk veut idéalement jouer le titre la saison prochaine, mais sait que cela devra se faire sans quelques cadres, sur le départ. Dimitri De Condé a détaillé ses projets.

Genk ne voit pas le titre de champion comme une obligation, mais la déception reste réelle après des Playoffs lors desquels le club limbourgeois n'a jamais paru en vraie capacité de lutter avec l'Union et Bruges. "La barre sera placée plus haut. Les joueurs et le staff savent ce qui est attendu d'eux", déclare Dimitri De Condé dans Sporza.

La préparation, estime le directeur sportif genkois, s'est très bien passée. "Nous avons subi peu de blessures et pratiquement tout le monde est en grande forme", déclare De Condé. Cependant, quelques départs sont encore attendus : Tolu Arokodare et Zakaria El Ouahdi sont quasi-assurés d'un transfert, même s'ils se comportent encore de manière très professionnelle.

Les départs seront en tout cas compensés, assure De Condé, qui précise toutefois que le vrai remplaçant de Tolu est déjà là. "Nous voulons avoir des doublures à chaque poste. Si Tolu s'en va, Oh recevra sa chance en tant qu'avant-centre."

Genk a également compensé le départ de Mike Penders avec l'arrivée de Tobias Lawal, qui devrait concurrencer Hendrik Van Crombrugge pour le poste de titulaire.

Le jeune talent Lucca Brughmans (17 ans) a prolongé et est très attendu, mais ce ne sera pas pour tout de suite. "Nous voulons le laisser progresser tranquillement avec le Jong Genk", conclut De Condé.