Mbappe et son clash avec Neymar : "Il y avait de la rancoeur"

L'attaquant du Paris Saint-Germain avait semé la zizanie depuis le banc en insultant son coéquipier brésilien.

"Ce clochard ne me fait pas la passe" : une phrase prononcée par Mbappe sur le banc du PSG et qui avait fait le tour du web après la diffusion d'images à la télé. Cette phrase était directement adressée à Neymar, son coéquipier au PSG.

Cependant, dans les colonnes de L'Equipe, l'attaquant français a tenu à mettre les choses au clair par rapport à cet incident : "Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste".

"C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancœur", a-t-il ajouté.

"Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est. Mais voilà, je n’étais pas content d’une passe. Un jour ça m’est arrivé aussi, je n’ai pas fait la passe et il n’était pas content. Mais il n’y a aucun problème."