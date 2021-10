La France renverse la Belgique et file en finale de la Ligue des nations

Ce jeudi soir à Turin, la Belgique affronte la France en demi-finale de la Ligue des nations.

Côté belge, Roberto Martinez doit faire sans Meunier et Thorgan Hazard, blessés. Le sélectionneur des Diables Rouges a choisi d'aligner Jason Denayer aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense centrale devant Thibaut Courtois. Timothy Castagne évoluera sur le flanc droit tandis que Yannick Carrasco occupera celui de gauche. On retrouve Axel Witsel et Youri Tielemans dans l'entrejeu. Devant, Kevin De Bruyne et Eden Hazard joueront en soutien de Romelu Lukaku.

Pour ce choc, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps dispose de son groupe au complet. Il a décidé de miser sur un 3-4-3 avec notamment les titularisations de Koundé et de Lucas Hernandez en défense centrale pour épauler Varane, alors que Pavard et Théo Hernandez animeront les couloirs. Pogba et Rabiot forment le double pivot au milieu tandis que Griezmann se retrouve en soutien de Benzema et Mbappé.

La première occasions sera belge avec une énorme occasion, mais Lloris effectuera un arrêt extraordinaire sur un tir de Kevin De Bruyne (4e). Les Diables Rouges ouvriront le score via Carrasco qui trompera Lloris d'une frappe à ras de terre sur la gauche de Lloris (37e), 1-0. Quatre minutes plus tard, Romelu Lukaku doublera la mise (41e), 2-0.

© photonews

En seconde période, la France remontera sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives. À l'entrée de la surface de réparation, Benzema recevra le ballon, se retournera et frappera du gauche pour réduire la marque (62e), 2-1. Quelques minutes plus tard, Tielemans effectuera une faute dans la surface sur Griezmann, l'arbitre consultera le Var et désignera le point de penalty. Mbappé s'en chargera et enverra le ballon dans la lucarne droite de Courtois (69e), 2-2. Les Bleus auront l'occasion de passer devant via une double occasion. Dans un premier temps, Griezmann reprendra un bon centre de Pavard et verra sa frappe taclée par un défenseur et dans la foulée, Tchouaméni reprendra la balle, bien contrée par Courtois (77e).

© photonews

Après un but annulé de Lukaku pour cause de hors-jeu, les Bleus prendront les commandes de la rencontre grâce à une très belle frappe de Théo Hernandez (87e), 2-3. Le score ne bougera plus, la France file en finale de la Ligue des nations.