Lourdement sanctionné, le RC Lens réagit

Le Club de Lens va devoir faire sans ses supporters durant deux rencontres.

Conséquence des incidents survenus le 18 septembre dernier contre Lille à Bollaert-Delelis (1-0, 6e journée de Ligue 1), le club nordiste a écopé d’un point de pénalité avec sursis et d’un huis-clos total de son stade pour deux matchs (en savoir plus). Les Sang et Or ont salué la clémence de la Ligue et envoyé un message à leurs supporters.

"Suite aux événements qui ont émaillé la rencontre RC Lens-Lille OSC, la commission de discipline de la LFP a statué ce jour et prononcé le retrait d’un point avec sursis assorti de la tenue de deux matchs à huis clos fermes à l’encontre du club artésien. Il est à noter que cette peine a déjà été purgée lors des rencontres contre Strasbourg et Reims jouées sans public. Lourdement sanctionné dans le cadre des mesures conservatoires prises le 20 septembre dernier, le Racing Club de Lens salue la lucidité de la commission de discipline dont le jugement a été fondé sur une analyse approfondie et éclairée du déroulement des faits. Le club, heureux de retrouver très prochainement le public de Bollaert, appelle aux sens de la responsabilité de chacun et continuera à se montrer intransigeant contre tout comportement inadapté au sein de l’antre sang et or."