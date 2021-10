🎥 Superbe but de Mahrez pour lancer l'Algérie, doublé de Tapsoba, ça passe pour Christian Kouamé et Michael Ngadeu

Les Ă©liminatoires pour la prochaine Coupe du monde battent Ă©galement leur plein dans la zone Afrique.

Malawi - Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire de Christian Kouamé et d'Odilon Kossounou (titulaires) n'a fait qu'une bouchée du Malawi grâce aux réalisations de Gradel (35e), Sangaré (85e) et Boga dans les arrêts de jeu. Au classement, les Eléphants gardent la tête du groupe D avec un point devant le Cameroun.

Cameroun - Mozambique

Le Gantois Michael Ngadeu et les Lions Indomptables ont assuré face à la lanterne rouge. Un doublé de Choupo-Moting (28e et 51e) et un but de Toko Ekambi (63e) ont suffit au Cameroun malgré la réduction du score de Geny (80e).

Algérie - Niger

Riyad Mahrez (27e) ouvrait le score d'un superbe coup franc, avant que Feghouli (47e), Mahrez sur penalty (60e), un doublé de Slimani (76e et 88e) et un auto-but de Souleymane n'enfoncent le clou. Sosah (50e) sauvait l'honneur pour le Niger. Score finale 6-1.

🎯 Le coup franc magnifique de Riyad Mahrez face au Niger. đŸ”„ pic.twitter.com/FFOjjEoyzn — Blue Moon (@FRBlueMoon) October 8, 2021

Djibouti - Burkina Faso

Le doublé du Liégeois Abdoul Tapsoba (45e et 48e), Issa Kaboré (ex-Malines) et Moh Konaté (59e) permettent aux Etalons d'écraser Djibouti.

Égypte - Libye

Service minimum pour les Pharaons qui s'en remettent à un but d'Omar Marmoush (49e) pour écarter la Libye.

Angola - Gabon

Le Gabon d'Aubameyang et de Lloyd Palun (ex-Cercle) est très mal embarqué dans ces qualifications. En déplacement à Luanda chez le dernier du groupe, les troupes de Patrice Neveu ont coulé. Zini (25e), Ary Papel (56e) et le Trudonnaire Jonathan Buatu (90e) sont les buteurs angolais alors que Ndong (83e) sauvait l'honneur pour les Panthères.