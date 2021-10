Carrasco, buteur malheureux: "Il faut savoir perdre..."

Premier buteur lors de la confrontation face à la France, Yannick Carrasco est revenu sur la défaite des Diables.

De nouveau battue par l’équipe de France, avec un nouveau scénario frustrant à la clé jeudi en demi-finales de la Ligue des Nations (2-3), la Belgique a encore une fois le "seum" à cause des Tricolores ce vendredi. Auteur de l’ouverture du score, le piston gauche des Diables Rouges, Yannick Carrasco (28 ans, 46 sélections et 6 buts), a toutefois refusé de polémiquer au coup de sifflet final.

"On avait le match en main en première mi-temps. On s'est alors dit qu'il fallait contrôler. Mais ils ont poussé et ont marqué. Après, on a trop reculé, on ne sortait plus, on perdait les deuxièmes duels et ça leur a donné confiance. Ils ont pu marquer sur penalty. Ils ont mis une autre intensité de jeu en deuxième mi-temps. Il y avait peut-être de la fatigue chez certains joueurs. On a un goût amer d’avoir perdu. Mais c’est notre job, il faut savoir gagner et il faut savoir perdre", a conclu le joueur de l’Atletico Madrid au micro de RTL-TVI avec beaucoup de fair-play.