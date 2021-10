"Le match a été décidé sur un détail comme à la Coupe du monde"

Nouveau revers face à la France pour les Belges, après avoir pourtant bousculé les Bleus en première période et mené 2-0 à la pause.

Malgré de belles séquences et combinaisons des Diables, pour René Vandereycken, la différence s'est surtout vue au niveau de la qualité balle au pied : "Les Français ont été capables de traduire leur supériorité après le repos, en une victoire. Ils sont généralement plus athlétiques et plus forts techniquement que les Belges", a confié l'ancien entraîneur national dans Het Nieuwsblad.

Outre le bon match de la France, Vandereycken pointe également les changements effectués par Roberto Martinez : "Les montées de Vanaken et de Trossard n'a pas apporté de changement dans le jeu, au moment où nous avions besoin d'un nouveau souffle. Le match a finalement été décidé sur un détail, comme à la Coupe du monde, car si Lukaku n'avait pas eu un pied hors-jeu, le match aurait pu se terminer là."