Qualifs Mondial 2022 : débuts gagnants pour Noa Lang, l'Allemagne bousculée, Thorstvedt décisif, le Pays de Galles arrache le nul à Prague

Plusieurs rencontres étaient au programme, dont les concurrents des Diables dans le groupe E.

République Tchèque - Pays de Galles

Alors que la Belgique dispute la Ligue des Nations, la course à la deuxième place se poursuit derrière les Diables, entre Tchèques et Gallois qui se rencontraient à Prague. Ramsey (36e) ouvrait le score pour les visiteurs avant que Pesek (38e) n'égalise rapidement pour les locaux. Un auto-but de Ward (49e) permettait ensuite aux hommes de Jaroslav Šilhavý de prendre l'avantage. Mais les visiteurs ne lâchaient rien et James (69e) ramenait le Pays de Galles dans le coup.

Estonie - Biélorussie

Erik Sorga (57e) et Zenjov dans les arrêts de jeu permettent à l'Estonie de quitter la dernière place et laisser la lanterne rouge à la Biélorussie.

Lettonie - Pays-Bas

Un but de Klaassen (19e) aura suffit au bonheur des Néerlandais à Riga. Noa Lang a pu profiter d'une bonne demi-heure de jeu après sa montée au jeu en remplacement de Berghuis (62e).

Allemagne - Roumanie

Avec un but de Ianis Hagi (9e) servi par Nicolae Stanciu, l'ouverture du score de la Roumanie à Hambourg avait une forte saveur belge. La Mannschaft devait pourtant attendre la seconde période pour revenir dans le coup via Gnabry (52e), avant que Müller (81e) ne tue les Roumains en plantant le but de la victoire.

Turquie - Norvège

Dans le choc du groupe G, le but du joueur de Genk Kristian Thorstvedt (41e) répondait à la rapide ouverture du score d'Aktürkoglu (6e).

Chypre - Croatie

Perišic (0-1, 45e+2), Gvardiol (0-2, 80e), Livaja (0-3, 90e+2)

Russie - Slovaquie

Škriniar (1-0 a.b., 24e)

Gibraltar - Monténégro

Marušic (0-1, 7e), Beciraj (0-2 s.p., 44e), Beciraj (0-3, 68e)

Malte - Slovénie

Ilicic (0-1, 27e), Sporar (0-2, 49e), Ilicic (0-3, 60e), Sesko (0-4, 67e)

Islande - Arménie

Hovhannisyan (0-1, 35e), Jóhannesson (1-1, 77e)

Liechtenstein - Macédoine du Nord

Velkovski (0-1, 39e), 66' E. Alioski (0-2 s.p., 66e), Nikolov (0-3, 74e), Churlinov (0-4, 83e)