Vahid Halilhodzic se qualifie puis s'emporte: "Vous me dégoûtez!"

On ne changera plus "Coach Vahid".

La qualification dans la joie et la bonne humeur ? Pour le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, cela n’a pas vraiment été le cas… Alors que les Lions de l’Atlas ont surclassé la Guinée (4-1) mardi pour accéder aux barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, un journaliste a eu une question étonnante après la rencontre en demandant au technicien s’il ne regrette pas les changements opérés dans son onze de départ.

"Mais pourquoi regretter, on a gagné 4-1 ! C’est incroyable ça, a d’abord réagi l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, préférant en rire, avant de régler ses comptes. Je ne comprends pas votre question. On a fait un super match contre une très belle équipe. C’est un troisième match en sept jours. Certains garçons sont fatigués. Et malgré tous ces changements, on a gagné. Je ne comprends pas ce que vous attendez de plus de moi ou de l’équipe. Je suis un petit peu dégouté par ce que vous dites. C’est incroyable."

Un coup de gueule légitime pour "coach Vahid", qui affiche un bilan de 80% de victoires en matchs officiels depuis son arrivée et dont l'équipe propose enfin un style de jeu séduisant.