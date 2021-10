Ederson et Gabriel Jesus présents à Lommel !

Les deux joueurs de Manchester City ont pris un vol direct du Brésil vers la Belgique afin d'être prêts pour le match de Ligue des Champions contre le Club de Bruges mardi.

Ederson et Gabriel Jesus se sont imposés avec le Brésil face à l'Uruguay à Manaus aux premières heures du matin ce vendredi, et n'ont pas pu participer à la victoire de Manchester City en Premier League contre Burnley samedi, car ils n'avaient pas assez de temps pour voyager et récupérer entre les matchs.

Au lieu de cela, les deux Brésiliens se sont envolés directement pour la Belgique. Lommel qui fait partie de la galaxie du club mancunien a tweeté ce dimanche qu'ils seraient les invités d'honneur de leur match contre Mouscron.

"Aujourd'hui nous pouvons accueillir 2 invités spéciaux pour notre match contre Mouscron. Les stars de Man City Ederson Moraes et Gabriel Jesus viennent encourager notre Lommel SK aujourd'hui !", a tweeté Lommel.

City affronte le Club de Bruges mardi en Ligue des champions. Ederson et Jesus feront le voyage de Lommel à Bruges pour rejoindre leur équipe ce lundi.