Paul Pogba pousse un gros coup de gueule

Après la défaite de Manchester United contre Leicester (2-4), samedi en Premier League, le Français a mis les choses au point. Cinquième du classement avec 14 points, MU s'est fait distancer par Chelsea (19 points), Liverpool (18 points) et Manchester City (17 points), tous vainqueurs ce week-end.

Paul Pogba (28 ans, 10 matchs toutes compétitions cette saison) a poussé un gros coup de gueule après la défaite de Manchester United à Leicester City. Le milieu de terrain français exhorte ses coéquipiers à montrer un autre visage, sous peine de dire rapidement adieu au titre.

"Nous avons concédé des buts faciles et stupides", a reconnu le Français au micro de Sky Sports. "Si nous voulons gagner le titre, ce sont des matchs que nous devons remporter, même s'ils sont très difficiles. Nous devons être plus matures, jouer avec plus d'expérience en pratiquant notre football. Il faut trouver la clé de ce changement parce que nous méritions de perdre. Je ne sais pas si c'est l'état d'esprit des joueurs, mais nous devons changer quelque chose. Nous devons trouver la mentalité et la tactique pour résoudre ce problème et gagner", a lâché le champion du monde 2018.