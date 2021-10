Avant de recevoir le PSG, Dimitri Payet recadre ses propres supporters

Les supporters de Marseille se sont faits remarquer lors de la réception de Lorient.

Dimanche, l'Olympique de Marseille a pris le meilleur sur Lorient (4-1) en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Au cours de la rencontre, le milieu offensif marseillais Dimitri Payet (34 ans, 6 matchs et 5 buts en L1 cette saison) s'est agacé envers ses propres supporters, qui avaient envoyé des projectiles sur les Lorientais. Victime d'une telle situation à Nice en août dernier, le capitaine de l'OM a recadré les fans.

"J’ai dit aux supporters qu’il fallait que cela cesse. Même si moi je l’ai vécu dans l’autre sens, je l’ai redit encore cette semaine, il faut que cela cesse. J’inclus nos supporters parce qu’il ne faut plus que l’on voit de telles scènes que cela soit des jets de projectiles, que cela soit des envahissements de terrain, que cela soit des bagarres entre supporters. Cela touche notre championnat, cela touche les clubs, cela touche les personnes. Donc c’est pour cela que je me suis un peu énervé mais cela a vite cessé, ce dimanche. Maintenant il faut que cela continue comme cela. Même si c’est Paris la semaine prochaine, même si c’est d’autres adversaires, il faudra faire en sorte que la fête soit en tribunes et qu’elle ne dégénère pas", a réclamé Payet en zone mixte.

Un message important avant le Clasico contre le Paris Saint-Germain.