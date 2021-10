Jürgen Klopp "respecte" Simeone, mais n'est pas fan de son football

Liverpool se déplace à l'Atlético Madrid ce mardi en Ligue des Champions. Une opposition de styles, comme le reconnaît aisément Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp n'est pas un amoureux du football pragmatique et de contre promu par Diego Simeone à l'Atlético Madrid depuis de longues années désormais, même s'il en reconnaît volontiers les qualités. "Diego Simeone fait absolument tout comme il faut. Il est champion d'Espagne et il maintient ses joueurs motivés, ils se battent pour leur vie sur le terrain", affirme l'Allemand en conférence de presse à la veille du duel entre l'Atlético et Liverpool.

"Ca en dit long sur ses qualités, je les respecte donc totalement. Est-ce que j'aime ce qu'ils font ? Pas vraiment", concède cependant Klopp. "Mais c'est normal, car je préfère un différent type de football. C'est juste moi. Différents entraîneurs aiment différents types de football. Personne ne doit "aimer" ça, il faut juste avoir du succès et l'Atlético en a", ajoute-t-il ensuite. "C'est une machine à résultats. Nous devrons être au top ou nous nous ferons manger tout cru".