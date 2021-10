Luka Modric s'oppose à son tour à l'idée d'un Mondial tous les deux ans

Les voix continuent de s'élever pour protester contre le projet de la FIFA d'organiser un Mondial tous les deux ans.

Cette fois, c'est le Ballon d'Or 2018 qui a fait entendre sa voix : Luka Modric (35 ans) n'est pas pour une Coupe du Monde tous les deux ans et l'a fait savoir. "Ca n'a pas de sens. Le Mondial est spécial parce qu'il a lieu tous les quatre ans. Une Coupe du Monde tous les deux ans, je n'aimerais pas voir ça. Mais comme vous le soulignez, on ne nous demande pas notre avis", regrette le Croate en conférence de presse avant le match entre le Real Madrid et le Shakthar Donetsk.

"J'ai l'impression qu'ils essaient de faire les choses sans demander leur avis aux joueurs et aux entraîneurs", estime encore Modric. La FIFA, visiblement attentive à ces critiques, va organiser une visioconférence avec les sélectionneurs des équipes nationales afin d'entendre leur avis.