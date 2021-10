Un international irakien en a marre de Dick Advocaat et claque la porte de sa sélection : "Je n'ai jamais connu cela avant"

Advocaat avait entraîné brièvement les Diables Rouges entre 2009 et 2010, avant de laisser tomber la Belgique pour prendre les rennes de la sélection russe.

Dick Advocaat est à la tête de l’Irak, mais le technicien néerlandais est contesté par son vestiaire pour son manque d’investissement. L’un de ses piliers a pris la décision radicale de ne plus jouer pour son pays.

Justin Meram, la star de l'équipe nationale irakienne, a pris la décision officielle de ne plus jouer en sélection. "C'est avec le coeur lourd que j'annonce que le temps est venu de me retirer du football international avec l'équipe nationale irakienne. L'opportunité de représenter l'Irak sur le terrain fut un grand honneur et j'ai apporté du bonheur à tout le monde en 2014 quand j'ai choisi de jouer pour l'Irak plutôt que pour l'Amérique", a confié le joueur de l'American Salt Lake aux médias de son pays.

Le jeune retraité en a marre du comportement de son sélectionneur Dick Advocaat. "Je n'ai jamais connu cela avant. Le coach n'est jamais en Irak pour suivre les joueurs. Au lieu de ça, il envoie ses assistants", a lâché l'attaquant. Le sélectionneur de 74 ans a envoyé son assistant Zeljko Petrovic en repérage avant la dernière pause internationale. "N'a-t-il pas été choisi juste à cause de son nom ?. Il ne me parle même pas, quel manque de respect ! Je n'ai rien entendu sur mon rôle ou mes responsabilités dans l'équipe pendant la dernière pause internationale."