Ballon d'Or: Benzema ne se cache plus!

Buteur en finale de la Nations League, l'attaquant du Real est un des favoris pour le prochain Ballon d'Or.

A l’approche de la clôture des votes pour le Ballon d’Or dimanche, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (33 ans, 11 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison), se montre de plus en plus direct au sujet de ses ambitions. Auteur d'une année exceptionnelle, le Merengue assume son statut parmi les favoris.

"Jamais aussi proche ? On peut dire ça oui, au regard de mes performances, de ce que j'ai fait ces trois ou quatre dernières années ici (à Madrid, ndlr). Répéter des matchs de très haut niveau, c'est le résumé de tout ce que je fais. Donc nous pouvons dire que je ne suis pas loin", a glissé l’ancien Lyonnais dans une interview accordée à ESPN.

Verdict le 29 novembre.