Qui succédera à Haller et Athanasiadis?

L'UEFA a dévoilé ses quatre candidats au trophée de Joueur de la semaine en Ligue des Champions.

Après Sebastian Haller (Ajax) et Georgios Athanasiadis (Sheriff), qui sera le troisième joueur de la semaine de la campagne 2021-2022 de Ligue des Champions? Quatre candidats ont été désignés par l'UEFA.

- Daley Blind, qui a brillé et marqué avec l'Ajax contre le Borussia Dortmund;

- Sebastian Coates, double buteur et héros de la victoire du Sporting contre Besiktas;

- Noah Okafor qui a porté le Red Bull Salzbourg contre Wolfsburg;

- et Alisson, auteur de nombreuses prouesses sur la pelouse de l'Atletico avec Liverpool.