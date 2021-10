Arnaud Bodart : "On doit y aller pas à pas, c'est le processus pour s'en sortir"

Le dernier rempart liégeois est revenu sur la mauvaise performance des siens du côté du Cercle de Bruges (1-1). Le matricule 16 reste sur une mauvaise série de cinq matchs dans victoire.

"Je pense qu'on a bien commencé, on met un super goal, cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé. Mais encore une fois, on est descendu fort bas, on a subi face à une équipe qui était en manque de confiance et qui avait besoin de points. À l'avenir, on doit travailler là-dessus. Les derniers résultats ont fait baisser notre confiance... On doit y aller pas à pas, c'est le processus pour s’en sortir. Une fois cette confiance retrouvée, on pourra se créer plus d’occasions. Contrairement à la semaine dernière, on a bien gardé le bloc. C’est le point positif de ce partage", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Le Standard de Liège semble figé sur le terrain. La peur est-elle présente au sein de l'équipe ? "Peut-être pas, mais il y a ce manque de confiance. Le scénario de la semaine dernière contre OHL est resté dans les têtes. Peut-être que quand c'était 0-1, on s'est dit qu'il ne fallait plus défendre en bloc et laisser moi d'espace. Mais d’un autre côté, on a perdu pas mal de ballons. Un point, il faut s’en contenter, mais je suis persuadé qu’après une victoire, ce sera reparti", a conclu le portier liégeois.