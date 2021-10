Cristiano Ronaldo sait que ManU y arrivera : "En travaillant ensemble, nous gagnerons des titres"

Manchester United est un peu à la peine ces dernières semaines, et Cristiano Ronaldo a été pointé du doigt. Le Portugais a répondu aux critiques.

Cristiano Ronaldo a été interviewé par Sky Sports, et a réaffirmé sa volonté : remporter des titres avec Manchester United. "La critique fait partie du business, je ne m'en préoccupe pas. S'ils me critiquent, c'est parce qu'ils connaissent mon potentiel et ma valeur. C'est une bonne chose", estime CR7. "Le plus important est que je sois encore heureux dans le football (...) J'ai tout gagné mais je suis encore motivé".

Et malgré les difficultés à Manchester, Ronaldo estime que tout est possible : "L'adaptation prendra du temps, mais c'est toujours possible de remporter des titres. Je mets l'accent sur le collectif plutôt que sur les récompenses individuelles", affirme le Portugais. "Manchester United est un club de gagnants et je ne suis pas ici en vacances, je suis ici pour gagner".