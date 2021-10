Défait par Alaves, Cadiz n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge

Cadiz, qui compte un match de plus, n'a plus qu'un point d'avance sur Alaves et la zone rouge.

Dans le duel de bas de tableau en Liga, Alaves s'est imposé 0-2 à Cadiz. Sur penalty, Joselu ouvrait la marque après six petites minutes pour Alaves. Auteurs de 23 tirs, les joueurs de Cadiz ont fait preuve de beaucoup d'inefficacité, en n'en cadrant que quatre. Dans le temps additionnel, Joselu, encore lui, marquait le 0-2 et scellait définitivement le score de la rencontre. Au classement, Alaves revient à un point de Cadiz, aux 17e et 18e places.