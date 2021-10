Jordi Condom s'incline : "Charleroi est meilleur à tous les niveaux"

Le RFC Seraing s'est incliné à domicile contre le Sporting de Charleroi (1-3) en ouverture de la douzième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir.

La rencontre fut pliée rapidement ce week-end au Pairay. Charleroi a rapidement mené 0-2 après 23 minutes de jeu grâce à des réalisations de Nicholson et Gholizadeh. Morioka plantera un troisième but en début de seconde période (51e) avant que Seraing ne réduise la marque et ne sauve l'honneur via un auto-but de Knezevic (88e) en fin de rencontre.

"Une erreur voire un cadeau permet à Charleroi de rapidement doubler la mise"

"Il y a une différence entre Seraing et Charleroi. Notre adversaire est meilleur à tous les niveaux, à savoir l'expérience, la qualité individuelle et la compréhension du jeu", a confié Jordi Condom à l'issue de la rencontre. "Le gros problème est d'avoir encaissé un but rapidement puis une erreur voire un cadeau permet à Charleroi de rapidement doubler la mise. On a essayé d'avoir des transitions après la pause, mais les Carolos ont empêché cela. Puis, Morioka va marquer le troisième but... On a ensuite réduit le score pour sauver l'honneur, rien d'autre à dire", a lâché le technicien espagnol.

"Il faut avancer et tourner la page"

Seraing peine ces dernières semaines et a sans doute disputé l'une de ses pires rencontres cette saison. "Pendant un moment, on disait que Seraing était le favori concernant la descente car le club est promu et dispose du plus petit budget de D1A (5,5 millions d'euros). Puis, on a salué notre jeu et nos résultats. Ce n'est pas cette mauvaise rencontre qui va tout changer. On passe de bien à pire, non ! Il faut continuer de travailler et de progresser avec notre jeune équipe. Le moral est probablement au plus bas depuis la défaite à l'Union, mais il faut avancer et tourner la page. C'est dans ces moments difficiles qu'il faut répondre", a conclu Condom.