Monaco et Eliot Matazo sans problème

Après la défaite contre Lyon, l'ASM repart de l'avant.

Impuissant à Lyon la semaine dernière, l'AS Monaco devait se reprendre en Ligue 1, ce dimanche. Sur la lancée de leur victoire au PSV en Europa League, les Monégasques ont tranquillement disposé de Montpellier (3-1).

Kevin Voland avait ouvert le score, Wissam Ben Yedder a enchaîné et c'est Gelson Martins qui a inscrit le troisième but de l'ASM, tandis que Téji Savanier a sauvé l'honneur sur penalty. Eliot Matazo était titulaire dans l'entrejeu et a disputé l'intégralité de la rencontre. Au classement, Monaco revient à la huitième place, à quatre points de Lens, deuxième.