🎥 Thibaut Courtois "J'espère finir ma carrière ici"

Au Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois espère terminer sa carrière à la Maison Blanche.

Après une première saison en demi-teinte, Thibaut Courtois est devenu incontournable entre les perches du Real Madrid. Dans une interview accordée à Eleven Sports, notre gardien national a exprimé son souhait de terminer sa carrière dans la capitale espagnole: "J'espère continuer ici, mais on sait que ça dépend de mes prestations et des jeunes gardiens qui peuvent arriver. On verra ce qu'il se passe dans cinq ans, mais j'espère rester. J'ai ma vie ici, j'adore la ville, le climat. En cinq ans, beaucoup de choses peuvent passer, mais si je peux arrêter ma carrière ici, ça peut être bien. Mais j'aurai 34 ans, et j'espère encore jouer quelques années en plus."

On pourrait donc ne jamais revoir Thibaut Courtois sur les pelouses de Pro League.