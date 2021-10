Collins Fai capitaine d'un soir : "Une belle preuve de reconnaissance"

Collins Fai était titulaire ce mardi à Mouscron, et capitaine. Un joli signe de la part de Luka Elsner envers celui qui doit se contenter de jouer les doublures ces derniers mois.

Voilà longtemps qu'il n'avait plus eu un tel sourire après un match : Collins Fai a pu profiter d'une place de titulaire, et d'un rôle assez rare de capitaine. "C'est une belle marque de confiance, ça me fait plaisir qu'on pense à moi. J'ai fait mon travail. Si j'ai été surpris ? Oui, quand même (rires). J'ai eu de bonnes sensations et je suis content pour l'équipe", se réjouit le Camerounais.

Pas de conflit avec le précédent coach !

"Mon rôle dans le vestiaire, ce n'est pas nouveau, j'essaie toujours de pousser l'équipe avec ce que j'ai comme expérience, que je joue ou non. Aujourd'hui, j'avais le brassard, mais j'essaie de jouer ce rôle au quotidien", explique Fai, qui avait peu de temps de jeu sous Mbaye Leye. "Aucun souci avec le précédent coach, non ! C'était une question de choix. C'est le football". Il faut dire que la concurrence, sous la forme d'Hugo Siquet, est solide. "Je vis au jour, je ne me casse pas la tête (sourire). Hugo est un super joueur, il a ses qualités, j'ai les miennes, mais j'ai toujours vu son potentiel. Moi, ça me pousse à travailler dur, pour convaincre le nouveau coach".