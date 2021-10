Un autre grand club chinois met la clef sous la porte

Le Hebei Fortune, géant de Super League chinoise sur le plan financier avec des recrutements XXL dès sa fondation, n'a jamais été rentable, ne remportant aucun titre en D1 chinoise depuis sa montée en 2016 malgré les arrivées de grands noms comme Ezequiel Lavezzi, Stéphane Mbia, Gervinho et la présence sur le banc de coachs du top mondial tels que Manuel Pellegrini ou Chris Coleman.

Récemment, le sponsor principal, à savoir China Fortune Land Development (qui a donné son nom au club), s'est retiré du projet et le Hebei FC (son nouveau nom) est désormais au bord du gouffre : le club a cessé toute activité, et a officialisé cette semaine la fin de collaboration avec tous ses salariés. Cela restera le cas jusqu'à l'arrivée d'un nouvel investisseur, peu probable au vu de l'état du football chinois.

"Considering its operation has practically stopped, the club decided that from the date of October 26, 2021, to cease operation with its employees furloughed," the document wrote. pic.twitter.com/QOMVuNpnCA