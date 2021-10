Frédéric Taquin admiratif : "Un grand merci à Anderlecht de nous avoir respectés jusqu'au bout"

L'entraîneur de la RAAL ne se réjouissait évidemment pas d'en avoir pris sept, mais le positif l'emportait sur la déception.

Frédéric Taquin avait un grand sourire après la rencontre de Croky Cup, malgré la défaite : "Il y a surtout une grande fierté qu'Anderlecht soit venu ici en nous respectant de la sorte. Ce qui m'aurait vraiment déplu, c'est qu'ils jouent à la baballe et nous manque de respect, mais non. J'espérais ne pas prendre une gifle mais voilà, ils nous en ont mis sept, et nous en auraient mis dix s'ils l'avaient pu", reconnaît l'entraîneur de la RAAL. "C'est une preuve de respect et une reconnaissance du travail que la RAAL effectue".

Car La Louvière, il est vrai, n'a pas vraiment existé au-delà d'une bonne demi-heure. "On a essayé de les mettre un peu sous pression et ça a été fait par moments, mais il y avait une classe d'écart", pointe Taquin. "En première période, après le troisième but, l'organisation s'est perdue et quand vous les laissez jouer, ça va trop vite. À la pause, j'ai dit aux joueurs de mettre plus d'impact. Et en seconde période, j'ai été fier de mes hommes, car j'ai revu la RAAL habituelle par moments, il n'y a pas eu de démobilisation malgré le 4-1".

Anderlecht fait forte impression à Frédéric Taquin, qui n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait du projet de jeu de Vincent Kompany. "L'année passée, je vais être clair : l'Antwerp, on les avait baladés. Et ici, ce n'était pas du tout la même chose. C'est bien plus fort", juge-t-il. "Chapeau à Vincent Kompany qui propose un jeu trop rare en Belgique. Il est injustement critiqué mais je ne le cache pas : je suis un grand fan de son travail. C'est une fierté d'être à ses côtés, c'est pour ça qu'on travaille si dur", lance un Taquin presque ému. "Je construis ma carrière depuis les provinciales et un jour, je l'espère, je serai en D1 avec ce club. Mais d'être aujourd'hui à côté d'un homme que j'admire comme Vincent Kompany, c'est magnifique".