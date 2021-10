Cyriel Dessers offre la victoire à Feyenoord dans les derniers instants

Ce but permet à Feyenoord de rester au contact de l'Ajax et du PSV.

En ce début d'après-midi, Feyenoord a bien failli perdre deux points sur la pelouse du Sparta Rotterdam, avant-dernier d'Eredivisie. Malgré une grosse domination, surtout en seconde période, l'équipe du sud de Rotterdam a dû attendre la 92e minute et un but de Cyriel Dessers pour obtenir les trois points. L'ancien attaquant de Lokeren, de Louvain et de Genk a inscrit son troisième but en six rencontres d'Eredivisie.

Grâce à ce succès sur le plus petit écart (0-1), Feyenoord reste à la troisième place du classement et compte, avec un match de moins, deux points de retard sur le PSV et quatre sur l'Ajax.