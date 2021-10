Javier Torrente évoque le déclic qui a eu lieu au Beerschot

Javier Torrente était un entraîneur satisfait après la victoire de ses Rats contre Seraing. Il a déjà vu l'évolution positive au cours de ces dernières semaines et pense que le déclic a eu lieu cette semaine.

"Je suis heureux pour les joueurs, les supporters et tout le personnel du club", a déclaré Javier Torrente en conférence de presse. "Surtout la façon dont tout le monde a travaillé et évolué ces dernières semaines. L'équipe a eu besoin de temps pour apprendre le système et comprendre ma façon de travailler. Lors du match contre le KV Malines (défaite 1-0), vous avez déjà vu une équipe différente sur le terrain. Le match précédent contre Anderlecht, j'avais vu aussi beaucoup de choses positives. Nous avons maintenant poursuivi sur cette lancée et nous avons un résultat", a souligné le T1 du Beerschot.

Javier Torrente a vu que le match de ce milieu de semaine a redonné confiance à son équipe. "Le match de Coupe contre les Francs Borains a créé un déclic dans le vestiaire et nous l'avons vu sur le terrain aujourd'hui. Ils ont joué avec confiance, mis une forte pression et osé prendre des risques. Je suis très heureux que nous ayons joué un si bon match."