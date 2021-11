José Mourinho en colère contre l'arbitre

Battu pour la première fois de sa carrière d'entraîneur dans une rencontre à domicile de Serie A dimanche face à l'AC Milan (1-2), l'entraîneur de l'AS Roma a piqué une colère après la rencontre.

José Mourinho en voulait à l’arbitre après la rencontre car l'homme en noir avait accordé à l'AC Milan un penalty, suite à une faute de Roger Ibañez sur Zlatan Ibrahimovic.

"Je félicite Milan et je ne veux rien dire de plus. Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain. Le manque de respect envers nos fans et tous ceux qui aiment la Roma me met un peu en colère. Le respect qu'on a, même dans un match où nous n'avons pas bien joué ni même tout laissé sur le terrain, un autre ne l’a pas et cela me met un peu en colère. J'ai fait un effort pour rattraper tous les joueurs devant les vestiaires et non devant l'arbitre", a lâché le "Special One" en conférence de presse.