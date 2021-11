Jonathan Ikoné : "On a montré qu'on avait faim !"

Pourtant mené au score, Lille a réussi à renverser le FC Séville (2-1) ce mardi à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Jonathan Ikoné (23 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison), auteur du but de la victoire, a souligné l'envie des Dogues sur cette rencontre.

"Franchement, c'est exceptionnel, on attendait cette victoire avec impatience ! Maintenant, on a su le faire et j'espère que ça ne sera pas la dernière. On va se donner les moyens pour essayer de se qualifier et tout donner. On a montré qu'on avait faim ! On a tout donné, on a rien lâché, on a su revenir puis marquer le second", a confié l'ailier du LOSC au micro de Canal +.