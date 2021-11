"Christian Benteke a toujours démontré qu'on pouvait compter sur lui"

Avec les absences conjuguées de Lukaku et de Batshuayi, il y a une place à prendre à la pointe de l'attaque des Diables Rouges.

Une question est sur toutes les lèvres depuis quelques jours: qui va remplacer Romelu Lukaku et être titulaire à la pointe de l'attaque chez les Diables Rouges? Roberto Martinez a le choix entre Benteke, Origi, De Ketelaere, Vanzeir ou même Dries Mertens qui a déjà évolué en faux 9.

En conférence de presse ce vendredi, Roberto Martinez a parlé de deux options: Benteke et Origi. L'attaquant de Palace n'a été titulaire qu'une seule fois sur les 58 derniers matches matches des Diables Rouges. "On peut toujours compter sur Christian, et cette semaine pourrait devenir très importante pour lui".

"Concernant Divock, il ne joue pas assez en club. Mais quand il a l'occasion de se montrer, il apporte toujours un petit quelque chose en plus. Il ne faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur".

Les deux attaquants vont certainement avoir l'occasion de se montrer lors de la réception de l'Estonie puis lors du déplacement au Pays de Galles.