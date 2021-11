Du changement dans le format de la MLS

La MLS a annoncé aujourd'hui quelques modifications pour l'édition 2022.

Pour combiner le mieux possible avec le calendrier européen, la MLS commencera la saison prochaine plus tôt que jamais, le 26 février. La saison régulière s'arrêtera le 9 octobre, avant trois semaines de "MLS Cup Playoffs", et la finale du championnat le 5 novembre. Cela laissera aux joueurs une semaine avant leur départ le 14 novembre pour la Coupe du Monde qui débutera le 21 novembre, soit plus de deux semaines après la fin du championnat.

La MLS a également annoncé que le Charlotte FC deviendra la 28e équipe de MLS. Elle rejoindra la Conférence Est, tandis que Nashville disputera la Conférence Ouest afin d'avoir deux Conférences de 14 équipes.

La saison régulière comptera 34 journées. Chaque équipe affrontera deux fois les autres équipes de sa Conférence et disputera huit rencontres face à une équipe de la Conférence opposée.

La MLS s'est également engagée à essayer de supprimer au maximum les rencontres de championnat durant la trêve internationale.