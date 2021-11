Kompany évoque Murillo et Sardella : "Si Killian joue peu, c'est la faute de ce système ridicule"

Vincent Kompany devrait pouvoir compter sur Amir Murillo ce dimanche, car l'appel du RSCA permettra au Panaméen de jouer. Mais le coach anderlechtois reconnaît que son back droit est à la peine.

Même s'il peut jouer dimanche, Amir Murillo n'est pas dans la forme de sa vie et son expulsion stupide contre OHL laisse Vincent Kompany furieux. "Ce n'est pas seulement concernant Amir, cela concerne ce que nous pouvons acceptr ou non. Quelle est notre culture ? Nous devons être résilients. Nous devons rester calmes et montrer une agressivité saine. Je sais que c'est paradoxal", déclare-t-il en conférence de presse ce vendredi. "Mais ce qu'Amir a fait est ce que nous ne voulons pas montrer en tant que club. Nous ne voulons pas être un club qui se laisse dominer par ses émotions".

L'expulsion de Murillo confirmait en tout cas que le Panaméen n'est pas dans son assiette en ce moment, ce que son entraîneur reconnaît. "Contre La Louvière et le Beerschot, il a été déterminant offensivement. Mais c'est aussi un défenseur et à ce poste, il doit apprendre à être régulier sur 10-15 matchs. Il n'y parvient pas encore, mais a le potentiel et le talent pour y arriver", estime Kompany.

Un système risible

Problème cependant : au back droit, Anderlecht n'a pas vraiment de solution pour amener de la concurrence. Bogdan Mykhaylichenko est un back gauche, et Killian Sardella n'est pas souvent convaincant ... et même plus souvent repris. "C'est à cause de cette situation ridicule. On ne peut mettre que six joueurs de champ sur le banc. Malgré cinq changements ...C'est incompréhensible. Sardella a souvent été en tribune, oui, mais ce système risible n'avantage pas les joueurs", lance Kompany.

"Surtout les défenseurs, car tu remplaces plus souvent les attaquants ou les milieux. Il faudrait passer à 22 joueurs dans la sélection et ne pas rendre les choses plus compliquées", regrette le T1 du RSCA. "Les joueurs auraient bien plus d'occasions de jouer".