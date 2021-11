Genk espère une solution en janvier pour un joueur prêté dont le contrat se termine cet été

Le passage du Suédois à Genk n'a pas été un succès.

Benjamin Nygren avait quitté le Limbourg en prêt, et il évolue en Eredivisie depuis plus d'un an.

La location du Suédois porte sur 18 mois, et est assortie d'une option d'achat. Son contrat à Genk prendra cependant fin l'été prochain, et les chances de le revoir porter le maillot du Racing sont très minces.

L'attaquant de 20 ans a déjà indiqué qu'il cherchait une alternative, il est donc possible qu'il quitte la Eredivisie cet hiver. Un départ qui permettrait à Genk d'empocher quelque chose au passage.

Pour rappel, les Limbourgeois avaient déboursé 3,7 millions d'euros pour le jeune alors âgé de 18 ans seulement, qui était pisté par plusieurs écuries en Europe, dont Dortmund.

Mais son passage dans le Limbourg aura finalement été tout sauf positif pour cette promesse du football suédois. Nygren avait évoqué lors d'une interview en vouloir à son entraineur de l'époque, Hannes Wolf (lire ici).